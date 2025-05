Condividi via email

Dopo la vittoria nell’ultimo turno contro l’Empoli la Lazio va a caccia di altri punti preziosi per continuare a sognare la qualificazione alle coppe europee. L’avversaria di oggi è la Juventus.

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida dell’Olimpico!

3′ Tiro Dele-Bashiru – Gran conclusione da posizione defilata, Di Gregorio allunga la conclusione in calcio d’angolo

9′ Punizione Juve – Locatelli dalla trequarti disegna un traversone che termina la sua corsa tra le braccia di Mandas

10′ Isaksen pericoloso – Gran discesa sulla destra da parte del danese, la Juve si salva

15′ Angolo Juve – Gli ospiti alzano il pressing e conquistano un prezioso calcio d’angolo

16′ Pericolo per la Lazio – Contatto tra Nico Gonzalez e Mandas, uscito per prendere il pallone in presa alta. Semplice contatto di gioco su cui ha la peggio l’attaccante juventino

21′ Ammonito Thuram – Primo cartellino giallo all’indirizzo del centrocampista francese della Juve

26′ Guendouzi prezioso – Il francese stoppa l’iniziativa di Kolo Muani, sarà calcio d’angolo per la squadra di Tudor

28′ Ammonito Savona – Il terzino della Juve ancora in difficolta su Isaksen, giusto il giallo

34′ Romagnoli decisivo su Costa – Bell’azione da parte del portoghese, Romagnoli ci mette una pezza e si rifugia in calcio d’angolo

Lazio Juventus 0-0: risultato e tabellino

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. A disp. Provedel, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Basic, Vecino, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Dia, Pedro.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi, Gatti, Mbangula, Douglas Luiz, Adzic, Vlahovic, Conceicao.

Ammoniti: 21′ Thuram, 28′ Savona