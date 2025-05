Condividi via email

Pagelle Lazio Juventus: i voti ai protagonisti del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/25

Mandas 5,5 Si fa trovare pronto e reattivo quando chiamato in causa, ma poteva fare qualcosa in più sul colpo di testa vincente di Kolo Muani

Marusic 5 Soffre un po’ troppo i guizzi e l’imprevedibilità di Weah in particolare. Dal 65′ Lazzari 6,5 Entra con grande convinzione in campo, adottando sin da subito un baricentro molto alto. La scelta di Baroni è premiata

Gila 6 Attento in copertura sui veloci attaccanti bianconeri, è però in ritardo su McKennie in occasione del traversone da cui è scaturito il colpo di testa vincente di Kolo Muani

Romagnoli 6 Fa buona guardia nell’arco dell’intera partita, ha responsabilità però sul colpo di testa di Kolo Muani, lasciato libero di saltare

Pellegrini 5,5 Se la cava nel duello personale con Nico Gonzalez. Apprezzabile la sua spinta continua sulla fascia, è molto meno preciso nei traversoni e nelle conclusioni verso la porta

Guendouzi 5,5 La sua prestazione dà continuamente l’idea di poter decollare da un momento all’altro ma di fatto non succede mai. Qualche sporadico tentativo e poco più

Rovella 6 Solito attento e saggio lavoro tra le linee, nella ripresa cala un po’ e Baroni lo sostituisce. Dal 66′ Vecino 7 Dona un po’ di dinamismo al centrocampo, nel finale gioca da attaccante aggiunto e trova il gol in extremis

Isaksen 6,5 Ottime le sue discese con e senza palla al piede, Savona fatica a contenerlo. Dal 53′ Pedro 7 Il suo ingresso è certamente utile a rivitalizzare la Lazio nel finale di partita. Ci ha provato davvero in ogni modo

Dele-Bashiru 6 Si presenta alla partita con uno squillo dopo un paio di minuti, dà continuità alla sua prestazione risultando tra i più pericolosi. Dal 53′ Dia 6,5 Si mette in mostra con qualche fiammata palla al piede e non, nel finale sfiora il gol del pareggio con un palo clamoroso

Zaccagni 5,5 Un po’ isolato e fuori dalla manovra biancoceleste nel primo tempo, nella ripresa partecipa con più regolarità pur senza rendersi di fatto mai pericoloso

Castellanos 6 Fa a sportellate un po’ con tutti, talvolta prezioso col suo contributo in fase di non possesso. Nella ripresa si fa vedere un po’ di più dalle parti di Di Gregorio

Baroni 6 Buon approccio alla partita da parte della sua squadra nel corso di un primo tempo chiuso in parità. Nella ripresa dopo lo shock iniziale del gol dello svantaggio cambia molto e prova invano a dare l’assalto alla porta di Di Gregorio. Quando tutto sembrava perduto, ecco la zampata di Vecino