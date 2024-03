Lazio Juve, tegola per i bianconeri! Vlahovic salta la sfida dell’Olimpico. Il motivo

Juve-Lazio, tegola per i bianconeri in vista della sfida del 30 marzo all’Olimpico. Il Giudice Sportivo ha squalificato Dusan Vlahovic

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi all’ultimo turno di Serie A. Ufficiale la squalifica di Dusan Vlahovic dopo Juventus–Genoa.

Il serbo salterà il match con la Lazio dopo la «doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara». Un’assenza importante per i bianconeri in una sfida che vedrà l’esordio di Igor Tudor sulla panchina dei biancocelesti.