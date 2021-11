Lazio Juve, probabili formazioni: Pedro falso nueve, Cataldi in regia

Lazio Juve. le probabili formazioni: Pedro al posto di Immobile, Cataldi in regia e Lazzari di nuovo dal primo minuto

Toccherà a Pedro il compito di guidare la Lazio contro la Juve: Immobile non può essere rischiato e lo spagnolo agirà come falso nove con alle spalle Zaccagni e Felipe Anderson. Si rivedrà Lazzari – al posto di Marusic positivo – e Cataldi in regia. Di seguito, le probabili formazioni del match dell’Olimpico:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Pedro, Zaccagni.

All.: Sarri.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

All.: Allegri.