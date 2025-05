Lazio Juve, osservatori in tribuna per Guendouzi: occhi puntati sul centrocampista biancoceleste

Lazio Juve, osservatori in tribuna per il centrocampista biancoceleste: sotto la lente d’ingrandimento per una possibile convocazione in nazionale.

L’attesa per Lazio–Juventus si arricchisce di un ulteriore motivo di interesse. Oltre alla grande rivalità in campo, l’Olimpico ospiterà anche osservatori di alto livello, pronti a scrutare uno dei protagonisti più attesi della serata: Matteo Guendouzi. Il centrocampista biancoceleste, ormai un punto di riferimento per la squadra di Baroni, ha attirato l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un osservatore della Francia sarà presente in tribuna per monitorare Guendouzi, insieme a Khephren Thuram. Entrambi i giocatori potrebbero essere convocati dal ct Deschamps per il prossimo ciclo di partite internazionali di giugno. Guendouzi, considerato una risorsa fondamentale per la Lazio grazie alle sue doti tecnico-atletiche e alla sua personalità in campo, continua a guadagnarsi il ruolo di protagonista anche a livello internazionale.