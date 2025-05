Lazio Juve, stadio in fiamme: già oltre 48mila biglietti venduti! Tifosi bianconeri invadono l’Olimpico

Lazio Juve, record di biglietti in vista: oltre 5mila tifosi bianconeri attesi, un’Olimpico da tutto esaurito per la sfida decisiva per la Champions

Lazio – Juventus si avvicina a grandi passi e l’entusiasmo per questa sfida cruciale per la corsa alla Champions è alle stelle. Sebbene manchino ancora alcuni giorni al fischio d’inizio, la prevendita dei biglietti ha già raggiunto numeri impressionanti. L’Olimpico si prepara a essere teatro di una serata storica, con oltre 48mila spettatori previsti per una delle partite più importanti della stagione.

Non solo i tifosi laziali, ma anche i sostenitori bianconeri sono pronti a invadere lo stadio. Già venduti circa 5mila biglietti per il settore ospiti, con ulteriori 1500 biglietti nella Curva Maestrelli a loro dedicata. Il dato, che continuerà a crescere nei prossimi giorni, fa presagire un Olimpico completamente gremito e una sfida che si preannuncia infuocata, sia sugli spalti che in campo. La lotta per il quarto posto e l’accesso alla Champions League non è mai stata così accesa.