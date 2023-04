Lazio-Juve, l’iniziativa della curva Nord per la partita con i bianconeri

Lazio-Juve, a pochi giorni dalla supersfida contro i bianconeri la curva nord promuove un iniziativa per il match: tutti i dettagli

Ci siamo l’attesa sta per scadere, sabato sera Lazio-Juve sarà il big match della 29°giornata di campionato, che vale molto per la zona Champions. Lo stadio Olimpico per la sfida ha risposto presente viste le 50 mila persone che saranno presenti.

Gli Ultra della curva Nord della Lazio, per la gara contro i bianconeri promuovono un importante iniziativa che la espongono con questo messaggio

PAROLE – Forza Laziali, voliamo sempre più in alto! Per la sfida di sabato sera contro la Juve, coloriamo ancora una volta, come al derby, la Curva Nord e rendiamo nuovamente quel settore il più bello d’Italia. Che ognuno di noi porti con sé una bandiera rigorosamente biancoceleste da sventolare, un vessillo Laziale da indossare. Per essere ancora una volta il dodicesimo uomo in campo. Avanti Laziali, avanti Curva Nord, ULTRAS LAZIO