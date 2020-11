Lazio Juve, il filo del match è Pavel Nedved: ha vinto tutto… in biancoceleste!

Gran parte del pallone d’Oro è relativo al periodo disputato in maglia capitolina

Pallone d’Oro nel 2003, Pavel Nedved è un calciatore che ha fatto le fortune sia della Lazio che della Juventus. Sbarcato a Roma nel 1996, in 5 anni ha segnato 51 reti in 207 presenze, conquistando uno scudetto, due Coppa italia e due Supercoppe italiane, oltre ad una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Dal Match Program di Lazio-Juventus sono tratti anche i numeri relativi al periodo bianconero: in 327 gettoni sono ben 65 le reti firmate, il ceco ha vinto una Supercoppa italiana e un campionato di Serie B. Da cinque anni l’ex calciatore ricopre il ruolo di vicepresidente della Juventus e domani sarà seduto sugli spalti dell’Olimpico, sua vecchia casa.