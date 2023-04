Lazio-Juve, a pochi giorni dalla supersfida contro la formazione di Allegri ecco dove segure il match in tv e streaming

Archiviata la vittoria contro il Monza, sabato la Lazio sfida in casa la Juventus per una supersfida dal sapore Champions. Il match inizierà alle ore 20.45 e verrà trasmesso su Dazn, per i clienti Sky è disponibile l’opzione Zona Dazn