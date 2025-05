Lazio Juve, chi racconterà il big match su Dazn? Spunta una coppia a sorpresa

Lazio Juve accende l’Olimpico sabato alle 18, in esclusiva su Dazn. Ecco le voci che racconteranno il big match!

Sale l’attesa per Lazio-Juventus, il big match che sabato alle 18 animerà lo Stadio Olimpico. Entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e il risultato della sfida potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo del loro cammino in Serie A.

A raccontare in esclusiva l’incontro su Dazn ci saranno due voci ormai familiari agli appassionati: Pierluigi Pardo curerà la telecronaca, mentre il commento tecnico sarà affidato ad Andrea Stramaccioni. Un duo esperto e collaudato, pronto a trasmettere tutte le emozioni di una delle gare più attese della stagione.