Precedenti Lazio Juve, Tudor conferma: «Ci sono state cose dove sono stati più bravi loro» Le parole del tecnico

Cosi Igor Tudor nella conferenza pre Lazio-Juve:

COSA HA IMPARATO SUI PRECEDENTI CON LA JUVE – «E’ una domanda giusta ma non do la risposta. Lo abbiamo commentato tra di noi. Ci sono state cose dove loro sono stati bravi e noi no. Non la posso commentare così, è una cosa da spogliatoio».

