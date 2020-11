Lazio Juve, Calisti: «Che colpo tenere Caicedo! Bianconeri Ronaldo-dipendenti»

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Ernesto Calisti.

«Il pareggio contro lo Zenit va preso a braccia aperte, in avanti con Caicedo è stata tenuta palla e si è riusciti a fraseggiare meglio. L’ecuadoregno è decisivo, lui ha subìto tante critiche ma ora è l’uomo della provvidenza: entra e segna, in area è scaltro, è una volpe. A differenza di Muriqi, da cui ci si aspetta di più, sa duettare con Correa e con tutta la squadra. Tenere Caicedo, non farlo partire, è stato un colpo pesante sul mercato.

Lazio-Juve? L’assenza di Luis Alberto è pesante perchè lo spagnolo determina le partite ed è troppo importante per Inzaghi. Però già se tornano Leiva, Lazzari, Immobile e Strakosha non sarebbe male. Il pari con lo Zenit dà forza e coraggio contro una Juve non ancora al top: la rosa della Vecchia Signora è straordinaria ma è Ronaldo-dipendente e questo è un piccolo handicap per i bianconeri».