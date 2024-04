Lazio Juve, i dubbi e le scelte di Allegri: un giocatore tornerà dal primo minuto. L’allenatore bianconero pensa a come battere Tudor

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Allegri è pronto a schierare nuovamente Weston Mckennie dal primo minuto in Coppa Italia contro la Lazio. L’ultima giornata di campionato contro il Cagliari lo ha visto accomodarsi in panchina e lasciare il posto ad Alcaraz, ma la sua assenza si è fatta sentire.

L’allenatore bianconero, inoltre, ha il solito dubbio in attacco: c’è solo una maglia disponibile al fianco di Vlahovic e se la contendono Chiesa ed Yildiz.