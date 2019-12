Lazio, Jony: «Scudetto? No, lottiamo per la Champions!» VIDEO

La Lazio vince su un campo ostico come quello del Sardegna Arena: tra i protagonisti della vittoria di Cagliari anche Jony

Anche Jony tra i protagonisti di questi sera. Il giocatore è subentrato a Lulic mettendosi in mostra con qualche bella giocata come il crosso servito a Caicedo per il graffio finale. A Lazio Style Channel, le parole del giocatore: «Oggi la partita era aperta e c’era l’opportunità di ottenere un risultato: per il ritmo di gioco espresso abbiamo meritato di vincere. Sto acquisendo sempre più fiducia con il crescere del mio minutaggio. Abbiamo dominato sul Cagliari, nell’ultima mezz’ora abbiamo attaccato sempre di più: la soddisfazione del gruppo è stata immensa. Provo sempre a sfruttare al massimo le chance che mi concede il mister: sono felice e voglio continuare a lavorare per ottenere più minuti».

«Questa vittoria è importante per acquisire fiducia in vista del match con la Juventus per provare a vincere e regalare un trofeo. Voglio dare il massimo per continuare a dare una mano alla squadra, è stato difficile adattarsi. Ma sto ottenendo più fiducia per aiutare al meglio il gruppo».