Lazio, Jony è arrivato a Fiumicino – FOTO

Jony è un giocatore della Lazio. A confermarlo è la stessa società che ha mostrato una foto del giocatore con la sciarpa biancoceleste

Pollici in su e sorriso smagliante. Si è presentato così Jony ai tifosi della Lazio. Questa la sua grande occasione per convincere il calcio che conta, Roma – ma soprattutto i colori biancocelesti – un’opportunità da non perdere. Il ragazzo è arrivato questa mattina, domani sono previste le visite in Paideia prima di iniziare la nuova avventura con l’Aquila sul petto. La società, tramite i propri profili social, ha mostrato la foto che lo ritrae con la sciarpa rappresentativa, pronto per mettersi al servizio di mister Inzaghi.