Lazio italianizzata: Sarri ne vuole mettere 6 o 7 ad ogni partita. Il piano del tecnico in vista della prossima stagione

Almeno in una cosa Maurizio Sarri è stato completamente ascoltato da Lotito: la rosa della Lazio è stata ulteriormente italianizzata e con Pellegrini e Rovella conterà ben 11 giocatori del nostro Paese: tra le big nessuna ha la stessa stessa rappresentanza azzurra, mentre in Serie A solamente Monza e Frosinone hanno numeri simili nell’undici titolare.

Il piano di Sarri è che in media quest’anno nel suo 4-3-3 ci saranno 6 o 7 giocatori italiani, almeno uno per reparto e con una buona rappresentanza giovane come confermato dagli ultimi due colpi. Lo scrive il Messaggero.