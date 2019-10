Lazio, Inzaghi: «Ci serviva continuità, ma adesso testa al Milan»

Mister Inzaghi, al termine della gara dell’Olimpico, ha analizzato la vittoria della Lazio inflitta al Torino

La Lazio cala il poker sul campo dell’Olimpico e il Torino non può far altro che piegarsi al suo volere. I complimenti vanno anche ad Inzaghi che al termine della partita, intercettato da DAZN, ha analizzato la partita: «Abbiamo meritato, abbiamo fatto un’ottima partita e ottimo gioco. Serviva continuità dopo Firenze ed ora pensiamo a San Siro. Acerbi? È stato brevissimo, sono contento del gol perchè se lo merita. Sono stati bravi tutti, da domani testa al Milan. Abbiamo proposto sempre, anche dopo il cambio modulo del Torino: un’ottima gara contro un avversario non facile, sinceramente temevo la partita. Immobile? Con lui parlavo delle sue condizioni, dopo una botta che aveva rimediato in campo. La squadra sta bene, ho bisogno di tutti: devo fare valutazioni attente, viste le numerose gare. Siamo in un grande tour de force, ne mancano 3 e nelle prima 4 abbiamo fatto bene, anche a Glasgow perchè la prestazione è stata come quella di oggi e di Firenze».