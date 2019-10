HIGHLIGHTS Lazio Torino: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2019/20: highlights di Lazio Torino

Le azioni salienti del match tra Lazio e Torino, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/20.

25′ Vantaggio Lazio – Un missile terra aria calciato da Francesco Acerbi: gol siglato dalla distanza che porta avanti i biancocelesti e spiazza totalmente Sirigu;

33′ Raddoppio biancoceleste – Taglio perfetto in verticale di Luis Alberto per Immobile che, senza problemi, arriva in porta per portare la Lazio sul 2-0;

47′ Traversone Belotti – Tiro da fuori di Meitè respinto da Strakosha coi guanti e senza bloccare, ribadisce in porta Belotti ma la sfera trova solo il legno;

71′ Rigore Lazio – Orsato concede un penalty ai padroni di casa: dagli undici metri, non sbaglia Immobile;

90′ Poker – L’Aquila vola alto: Belotti spizza il pallone e ci mette il suo nel risultato finale di 4-0