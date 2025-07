Diogo Jota, il commovente gesto del Liverpool per commemorarlo. Così i Reds ricorderanno il giocatore scomparso

Il Liverpool ha preso una decisione commovente per onorare la memoria di Diogo Jota, l’attaccante portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. La morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva ha scosso l’intero mondo del calcio. Il club inglese ha annunciato che ritirerà la maglia numero 20, un gesto simbolico per ricordare il contributo inestimabile che Jota ha dato alla squadra e il legame profondo che ha costruito con i suoi compagni, i colleghi e i tifosi.

Il gesto del Liverpool e la decisione della famiglia

La decisione di ritirare il numero 20 è stata presa dopo aver consultato la moglie di Jota, Rute Cardoso, e la sua famiglia. In un comunicato ufficiale, il Liverpool ha spiegato che il numero verrà ritirato non solo per la prima squadra, ma anche per la squadra femminile e l’intero settore giovanile. Si tratta di un tributo che va oltre i successi sportivi, rappresentando il segno di un legame affettivo e umano che ha unito Diogo Jota al cuore del club e dei suoi tifosi.

Il ricordo di Diogo Jota

Il comunicato ufficiale del club recita: «Questa scelta è un riconoscimento non solo dell’immenso contributo che il nostro ragazzo portoghese ha dato ai successi in campo dei Reds negli ultimi cinque anni, ma anche del profondo impatto personale che ha avuto su compagni, colleghi e tifosi, e dei legami indelebili che ha costruito con loro». Jota, che ha giocato con il Liverpool dal 2020, è stato fondamentale nel raggiungimento di numerosi traguardi per i Reds, conquistando titoli e ammirazione per il suo impegno e la sua determinazione.

Un tributo duraturo

Il ritiro della maglia numero 20 non è solo un atto simbolico, ma un ricordo duraturo di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Liverpool. Questo gesto rappresenta un tributo alla sua memoria e al suo impatto positivo sia dentro che fuori dal campo, un omaggio che vivrà per sempre nell’animo dei tifosi e nei cuori dei compagni di squadra.