Lazio, Immobile: «Siamo una famiglia e i tifosi ci aiutano. Mi dispiace per il Gallo…»

Ciro Immobile stacca anche Chinaglia nella classifica dei marcatori della storia della Lazio

Anche stasera, Ciro Immobile, non ha perso l’occasione di staccare gli inseguitori nella classifica marcatori: è suo uno dei 4 gol contro Torino. L’attaccante della Lazio, al termine della gara, ha commentato così a DAZN: «Abbiamo chiesto continuità, abbiamo lavorato, abbiamo passato due giorni in serenità come una famiglia quello che siamo. Affaticamento? Ci ho messo un po’ ad entrare in partita, ma poi è andata meglio. Il miglior Immobile? Mi trovo bene coi compagni, stiamo facendo qualcosa di importrante, stiamo bene, i tifosi mi stanno aiutando, io mi sento agevolato coi compagni. C’è affinità. Ad Acerbi ho fatto i complimenti, ha fatto un gol bellissimo: ha un bel calcio. Belotti? Mi spiace vederlo giù, il Torino è in difficoltà. Sono felice per me e per la squadra, ma adesso vado a salutarlo».