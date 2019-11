Lazio, Inzaghi mental-coach: la strategia per motivare la rosa

Lazio, Inzaghi lavora sulla testa dei giocatori, riuscendo a coinvolgere tutti. Anche chi parte dalla panchina.

L’arma in più di Simone Inzaghi: essere stato giocatore, prima che tecnico. Sapere bene, dunque, quello che i suoi giocatori hanno bisogno di sentirsi dire e su quali leve fare forza per ottenere il meglio da tutti, anche da quelli che partono dalla panchina. Le riserve si sentono coinvolte e motivate, e questo è merito del mister che, come sottolinea l’edizione di oggi del Messaggero, è bravo a non fargli mai mancare la propria fiducia.

Di sicuro, la gestione del gruppo è un punto a favore del tecnico piacentino. Basti pensare a Felipe Caicedo, entrato in corsa e in grado di risolvere la partita. Proprio a lui si riferisce il mister nelle dichiarazioni del post partita, complimentandosi al termine del match. Oppure, si pensi a Patric, che con l’appoggio del suo allenatore è riuscito a migliorarsi e a farsi avanti nelle gerarchie. Simone Inzaghi lavora sulla testa dei giocatori. E spesso e volentieri, questi non deludono.