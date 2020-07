Lazio, Inzaghi: «Che orgoglio le duecento panchine! Ora la Champions»

Alla vigilia della gara tra Lazio e Cagliari, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato il match sui canali ufficiali

Mister Simone Inzaghi presenta Lazio-Cagliari sulle frequenze della radio ufficiale della società biancoceleste:

«Fa piacere fare la duecentesima panchina domani, in quattro anni. Un traguardo importante che mi rende orgoglioso, ma sappiamo che ci manca ancora la matematica per la Champions. Dobbiamo conquistarla già domani contro il Cagliari e non sarà facile. All’andata fu una grande vittoria, conquistata prima della partenza per Ryadh. Da loro ora c’è Zenga, che stimo perchè è un ottimo allenatore. Anche lui ha avuto divere problematiche che sta risolvendo. Dovremo essere bravi.

Recuperi? Manca la rifinitura di oggi, vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno. Sappiamo tutti in che momento stiamo vivendo questa emergenza, Cataldi è l’esempio. Si è fatto un infortunio che in altre circostanze lo avrebbe tenuto fuori, ma si è reso disponibile».