Lazio, Giordano: «A San Siro si può vincere senza sbagliare niente. A Guendouzi dico una sola cosa»

Lazio, Giordano: «A San Siro serve una prodezza. Romagnoli può farcela, Guendouzi deve dare di più». Le parole dell’ex biancoceleste.

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha analizzato in profondità la sfida che attende la Lazio domenica contro l’Inter a San Siro. L’ex attaccante biancoceleste ha parlato dello stato di forma della squadra, soffermandosi in particolare su due elementi chiave come Romagnoli e Guendouzi, sottolineando al tempo stesso quanto sarà difficile fare risultato contro una formazione in piena corsa scudetto.

Romagnoli, esperienza e gestione

Giordano ha espresso fiducia sulle condizioni del difensore centrale, fondamentale nell’equilibrio difensivo della Lazio. «Romagnoli è un giocatore esperto, e se non ci sono lesioni può tranquillamente recuperare. Una contrattura può essere smaltita in pochi giorni, molto dipende dalle sensazioni personali. Parliamo di un calciatore maturo, che sa gestire il proprio corpo e conosce bene i momenti della stagione». Il tecnico ha poi ribadito quanto la presenza dell’ex Milan sia importante per garantire sicurezza e compattezza al reparto arretrato della Lazio, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di solidità.

Guendouzi, serve il salto di qualità

Tra i temi principali toccati da Giordano c’è anche quello di Guendouzi, uno dei centrocampisti più attesi in casa Lazio. «Da lui e dai giocatori più talentuosi ci aspettiamo che siano trainanti. Guendouzi deve dare un segnale, ritrovare quella determinazione e quella brillantezza che lo hanno contraddistinto nelle stagioni precedenti. Nella prima parte di campionato non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, ma le qualità non si discutono», ha affermato Giordano, invitando il francese a diventare un punto di riferimento per la squadra di Sarri.

La sfida con l’Inter: un banco di prova per la Lazio

Guardando alla gara di San Siro, Giordano non ha nascosto le difficoltà che attendono la Lazio. «L’Inter, dopo la partita di Champions, sarà concentrata e vorrà reagire. Vincere a San Siro è sempre una vera e propria prodezza. La Lazio però ha dimostrato di avere una fase difensiva solida; ciò che serve è maggiore incisività nelle occasioni che si presenteranno, anche su palla inattiva».

Secondo Giordano, la Lazio deve affrontare la sfida con coraggio e lucidità, consapevole del proprio valore e delle proprie potenzialità. «Se la squadra saprà unire organizzazione difensiva e concretezza sotto porta, può giocarsela fino in fondo anche in un campo difficile come quello di San Siro».