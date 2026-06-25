Mercato Lazio, interesse concreto del Torino per Cancellieri! L’indiscrezione

Mercato Lazio, Matteo Cancellieri corteggiato dai granata! Il club ha palesato il proprio concreto interesse: il punto

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e, tra le trattative che promettono di animare le prossime settimane, spicca il futuro di Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo della S.S. Lazio è finito nel mirino di diverse squadre, pronte a scommettere sulle sue qualità tecniche e sulla versatilità che ha mostrato nel corso dell’ultima stagione.

Il Torino e l’interesse concreto per Matteo Cancellieri

Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il Torino ha manifestato un interesse concreto per il calciatore. Il club granata, alla ricerca di esterni offensivi capaci di garantire imprevedibilità e passo, ha inserito il classe 2002 tra le priorità del proprio mercato estivo. Dopo un’annata in cui la S.S. Lazio ha alternato momenti di luce e ombra, il profilo del ragazzo sembra ideale per il progetto tecnico che la dirigenza torinista vuole costruire, garantendo quella spinta in fascia fondamentale per le ambizioni del club.

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La concorrenza estera: l’Olympiakos irrompe sulla scena

Non c’è soltanto la Serie A a muoversi per Matteo Cancellieri. Di recente anche l’Olympiakos ha mostrato un interesse crescente. Il club greco, impegnato in un restyling profondo della rosa in vista delle coppe europee, vede nell’ala laziale l’innesto perfetto per innalzare il tasso tecnico del reparto offensivo. La prospettiva di un’esperienza internazionale e la possibilità di giocare con continuità da titolare potrebbero spingere il calciatore a considerare con attenzione anche la pista ellenica, allontanandosi temporaneamente dal campionato italiano per misurarsi con un contesto diverso.

Il bilancio della stagione 2025/2026 di Matteo Cancellieri

Analizzando i dati dell’ultima stagione, emerge chiaramente il motivo dell’attenzione che ruota attorno a Matteo Cancellieri. Nonostante un impiego spesso a gara in corso, l’esterno ha collezionato 35 presenze complessive con la maglia della S.S. Lazio, trovando la via del gol in 4 occasioni e fornendo 2 assist decisivi ai compagni. Un bottino che conferma una crescita costante rispetto al passato, capace di eguagliare il suo record personale di reti realizzate nel massimo campionato italiano!