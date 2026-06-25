Romagnoli e un addio sempre più vicino. La Lazio insegna come bruciare 4 milioni in tre mesi

Romagnoli Lazio, l’addio alla formazione capitolina si avvicina. L’Al Sadd va verso la chiusura del grande colpo a cifre contenute

Il futuro di Alessio Romagnoli è ormai sempre più lontano dalla Lazio. Il difensore è vicino al trasferimento all’Al Sadd, club pronto a garantirgli un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione. Una proposta molto importante, capace di cambiare gli scenari e di spingere il giocatore verso una nuova esperienza lontano dalla Serie A.

Per i biancocelesti si tratta di una separazione che arriva dopo mesi di riflessioni, valutazioni e resistenze. L’uscita di Romagnoli era già stata ipotizzata nella sessione invernale di calciomercato, ma in quel momento la società aveva scelto di non aprire definitivamente alla cessione. Ora lo scenario è cambiato: il contratto in scadenza tra un anno ha ridotto il margine di manovra della Lazio, costretta a trattare da una posizione meno favorevole.

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Romagnoli Lazio, il nodo economico e il rimpianto sulla valutazione

Il punto centrale dell’operazione riguarda proprio l’aspetto economico. Se un anno fa il cartellino di Alessio Romagnoli poteva essere valutato intorno ai 10 milioni di euro, a gennaio la possibile uscita avrebbe potuto portare nelle casse biancocelesti circa 6-7 milioni. Oggi, invece, la cifra destinata alla Lazio dovrebbe fermarsi attorno ai 3.

Una differenza evidente, che alimenta il rimpianto per una gestione rivelatasi poco conveniente sul piano finanziario. La resistenza iniziale del club non ha prodotto un rafforzamento della posizione contrattuale, ma ha portato a una svalutazione progressiva del difensore. Con la scadenza sempre più vicina, infatti, la società non ha più avuto il controllo pieno della trattativa.

Romagnoli, una cessione che chiude un ciclo in difesa

La partenza di Romagnoli rappresenta anche un passaggio significativo dal punto di vista tecnico. L’ex Milan era stato uno dei profili più riconoscibili della retroguardia biancoceleste, ma l’apertura alla cessione conferma la volontà di voltare pagina e di riorganizzare il reparto in vista della nuova stagione.

Per il giocatore si prospetta una nuova fase della carriera, con un ingaggio molto superiore rispetto agli standard attuali della Lazio. Per il club, invece, resta la necessità di trasformare un addio ormai vicino in un’occasione per intervenire sul mercato con lucidità.

Romagnoli Lazio, il mercato ora impone una scelta rapida

La Lazio dovrà muoversi con attenzione per non farsi trovare scoperta. L’uscita di Alessio Romagnoli libererà spazio salariale, ma lascerà anche un vuoto da colmare in un reparto che avrà bisogno di nuove certezze. Il trasferimento all’Al Sadd appare ormai indirizzato: ai biancocelesti resta il peso di una valutazione calata nel tempo e la necessità di non ripetere lo stesso errore nella gestione dei prossimi casi di mercato (vedi Gila).

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