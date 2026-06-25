Artistico tornerà alla Lazio, ma è già asta! Mezza Serie B piomba sull’attaccante

Tutti pazzi per Gabriele Artistico! Mezza Serie B piomba sul calciatore che tornerà alla Lazio: le ultime

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo, portando con sé suggestioni intriganti e novità inaspettate per il futuro di uno dei talenti più brillanti emersi nell’ultimo campionato cadetto. Gabriele Artistico è reduce da una stagione vissuta da protagonista assoluto con la maglia dello Spezia, nonostante il percorso del club ligure sia stato funestato da un’amara retrocessione in Serie C. Il giovane attaccante, tuttavia, ha saputo imporsi all’attenzione generale grazie a un rendimento di alto livello e dimostrando una maturità tecnica che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Come sottolineato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, le sue prestazioni non sono passate inosservate, rendendo il giocatore uno dei pezzi pregiati in uscita dal panorama della Lazio, proprietaria del cartellino.

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L’attesa per Gabriele Artistico: Lazio e il futuro in bilico

Il rientro alla base dopo il prestito stagionale è ormai imminente, ma il futuro di Gabriele Artistico appare tutto da scrivere. La Lazio è chiamata a valutare attentamente le prossime mosse per valorizzare un calciatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo in un contesto probante come la Serie B. La società capitolina sta monitorando la situazione con grande attenzione, consapevole che il valore di mercato del centravanti è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi mesi. Nonostante le riflessioni in corso da parte del club, l’interesse crescente attorno al ragazzo suggerisce che una separazione — sotto forma di cessione definitiva o nuovo prestito — sia l’opzione più probabile per permettergli di proseguire il percorso di crescita.

La folta fila delle pretendenti per Gabriele Artistico

Il talento classe 2002 ha attirato su di sé le mire di numerose compagini, con mezza Serie B che si è già messa in fila per sondare il terreno. Nomi come Avellino, Modena e Padova sono stati accostati con insistenza al giocatore, con il club modenese che ha già mostrato un interesse concreto per fare del centravanti il fulcro del proprio attacco. La situazione, tuttavia, resta al momento bloccata in attesa di un’accelerata definitiva. Sebbene non manchino le voci relative a possibili interessamenti dalla massima serie — con il Frosinone spesso citato come destinazione potenziale — finora non si sono concretizzate trattative avanzate. Per Gabriele Artistico, la scelta della prossima destinazione sarà fondamentale: l’obiettivo è trovare una piazza che sappia garantirgli continuità tecnica e il palcoscenico ideale per confermare quanto di buono mostrato finora.