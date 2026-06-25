Isaksen resterà alla Lazio, la società non vuole cederlo: Gattuso lo aspetta al bivio

Isaksen Lazio, il club ha deciso: niente cessione in estate e voglia di rilanciarlo sotto la guida di Gennaro Gattuso. Le novità

Gustav Isaksen resta al centro delle valutazioni della Lazio, ma la linea della società sembra ormai definita: il giocatore non verrà messo sul mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani avrebbero deciso di trattenere Isaksen per non indebolire ulteriormente la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

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Isaksen Lazio, il contratto fino al 2028 cambia gli scenari

Il contratto di Gustav Isaksen scadrà il 30 giugno 2028, una data che oggi permette alla Lazio di gestire la situazione senza urgenze immediate, inoltre i rapporti con l’entourage del giocatore sono considerati molto buoni.

Il nodo, però, resta legato alla politica economica del club. A causa del mercato a saldo zero, la Lazio non potrebbe proporre al danese un rinnovo con cifre più alte, ma soltanto un prolungamento alle stesse condizioni attuali. Un elemento da non sottovalutare, perché nel giro di un anno Isaksen potrebbe ritrovarsi in una posizione simile a quella vissuta in passato da Mario Gila e Alessio Romagnoli.

Isaksen, Gattuso chiede risposte sul campo

La decisione di non cedere Isaksen rappresenta anche un atto di fiducia tecnica. Gattuso avrà bisogno di un esterno capace di incidere con continuità, non soltanto a sprazzi. Il danese dovrà quindi trasformare qualità e potenziale in numeri, prestazioni e peso reale dentro le partite.

La prossima stagione, per lui, non sarà soltanto un nuovo punto di partenza, ma anche un esame di maturità. La Lazio lo trattiene, lo protegge dal mercato e gli consegna una responsabilità chiara: dimostrare di poter essere un valore aggiunto.

Il destino di Gustav Isaksen dipenderà soprattutto dal campo. La società ha scelto di non aprire alla cessione, ma il tema contrattuale resta sullo sfondo e dovrà essere gestito con attenzione nei prossimi mesi.