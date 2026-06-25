Ratkov, il futuro è in bilico: la Germania osserva e Lucca resta sullo sfondo

Petar Ratkov potrebbe lasciare la Lazio in prestito dopo appena sei mesi dal suo arrivo nella Capitale! Ecco cosa filtra sull’intreccio di mercato con Lucca

Il futuro di Petar Ratkov alla Lazio resta tutto da scrivere. La permanenza dell’attaccante serbo, inizialmente considerata una possibilità concreta, non appare più così scontata. Il suo nome è finito al centro delle valutazioni di mercato del club biancoceleste, anche perché la società ha promesso a Gennaro Gattuso un nuovo centravanti in vista della prossima stagione.

Il nodo principale riguarda lo spazio in rosa e la sostenibilità dell’operazione. Per arrivare a un profilo come Lorenzo Lucca, infatti, servirebbe prima liberare un posto nel reparto offensivo. In questo senso, proprio Ratkov potrebbe diventare il sacrificato, soprattutto se dovessero arrivare offerte considerate adeguate dalla dirigenza capitolina.

Ultimissime Lazio LIVE: Romagnoli passa all’Al Sadd, l’Atalanta punta Gila

Ratkov, il mercato tedesco si muove sul centravanti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il procuratore di Petar Ratkov starebbe sondando il mercato tedesco per capire se esistano margini concreti per una nuova avventura. La Lazio valuterebbe eventuali proposte superiori ai 13 milioni di euro, cifra legata al costo del cartellino del giocatore.

Sul centravanti ci sarebbero un paio di club interessati, pronti a ragionare su una formula articolata: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 14-15 milioni. Una soluzione di questo tipo permetterebbe ai biancocelesti di non registrare una minusvalenza e, allo stesso tempo, di creare le condizioni per intervenire nuovamente in attacco.

Ratkov, l’impatto nella Capitale non ha convinto

Dal suo arrivo a Formello, Ratkov non è mai riuscito a trovare piena centralità. Il suo impiego è stato limitato e il rendimento sotto porta non ha dato quelle risposte che la Lazio cercava dopo una stagione in cui i gol sono mancati in maniera evidente.

Il problema del peso offensivo resta quindi uno dei temi principali della nuova fase tecnica. Gattuso ha bisogno di un riferimento capace di garantire profondità, presenza e numeri più incisivi. Per questo il club continua a monitorare la situazione di Lucca, anche se il suo eventuale arrivo resta complicato.

Ratkov Lazio, l’incastro con Gila e il Napoli complica il piano

La vicenda può intrecciarsi anche con il futuro di Mario Gila, seguito dal Napoli. L’operazione potrebbe aprire scenari interessanti per la Lazio, ma al momento l’ipotesi Lucca come contropartita o attraverso una formula favorevole resta tutt’altro che semplice.

Il mercato biancoceleste, dunque, si muove su più tavoli. La partenza di Ratkov potrebbe diventare la chiave per finanziare o facilitare l’arrivo di un nuovo centravanti. Senza un’offerta convincente, però, la situazione rischia di restare bloccata. La Lazio osserva, valuta e attende: il futuro del serbo può diventare uno degli snodi più importanti dell’estate.