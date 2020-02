La Lazio vince all’Olimpico battendo per 2-1 l’Inter. In zona mista, le parole del nerazzurro Ashley Young

Anche l’Inter cede il passo alla Lazio. L’iniziale vantaggio è stato riacciuffato grazie alle reti di Immobile e Milinkovic. In zona mista, il rammarico di Ashley Young: «Non siamo riusciti a conquistare i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare per poter lottare per lo Scudetto. La Serie A è un campionato duro».