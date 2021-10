Lazio, il cantiere è ancora aperto. Ma ora non cadere nel ‘solito’ tranello

La Lazio ha ottenuto una bella vittoria contro l’Inter. Sarri però ha ancora tanto lavoro da fare

Maurizio Sarri aveva chiesto una reazione da uomini e ha avuto una reazione dagli uomini, ancor prima che dai calciatori. Una Lazio non bellissima ma caparbia che ha saputo rimontare un’Inter guidata dal grande ex Simone Inzaghi che per larghi tratti ha fatto la partita ma ha perso la testa sul finale. Indipendentemente dall’episodio sul gol del 2-1, i biancocelesti hanno dato delle risposte importanti al tecnico laziale, che continua ad avere ancora tanto, tantissimo lavoro da fare. La Lazio rimane un cantiere aperto ma la vittoria sull’Inter sicuramente darà grande morale e fiducia. Ora però viene il bello. Il gruppo non deve ‘sfaldarsi’ come accaduto nel post-derby. E’ questo il rischio maggiore che corre la formazione guidata da Maurizio Sarri dopo la vittoria contro la formazione nerazzurra. La zona Champions è tornata ad essere nuovamente più vicina dopo il ko della Roma con la Juventus e questo darà nuova linfa alle ambizioni del gruppo biancoceleste.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM