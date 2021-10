Dazn accende la sfida degli ex: «Quale vesione è la migliore?» – FOTO

Lazio Inter è alle porte e sarà anche la sfida dei doppi ex, Inzaghi e De Vrij. Dazn attaverso i social ha lanciato un sondaggio ai tifosi

La sfida degli ex. Sabato prossimo andrà in scena Lazio Inter, match valido per l’ottava giornata di campionato. Sarà la prima volta di Simone Inzaghi contro i biancocelesti dopo aver passato 5 anni alla guida della prima squadra del club capitolino. A lui si va ad aggiungere la presenza di un altro ex, Stefan De Vrij.

How it started 🆚 How it’s going

Qual è la versione migliore? pic.twitter.com/FgO3ffGsO6 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 9, 2021

Per l’occasione Dazn ha proposto un sondaggio sul poprio account social, proponendo una foto dell’attuale allenatore e difensore neroazzurri con la divisa biancoceleste e quella di questa stagione con allegato questa didascalia: «Come è iniziata e come sta andando, quale versione è migliore?»