Lazio Inter, Sarri s’affida a Milinkovic per battere Inzaghi

Lazio-Inter, Sarri si affida a Milinkovic: il serbo ha segnato ai nerazzurri per tre partite consecutive. Numeri che Inzaghi conosce bene…

Lazio-Inter si prospetta una gara ricca di emozioni. Sabato, nel tardo pomeriggio, l’Olimpico ospiterà Inzaghi e la sua nuova squadra: la prima volta da avversario e non da condottiero della panchina. In campo, però, non ci sarà certo spazio per la nostalgia o qualsiasi altra forma di sentimento: per i biancocelesti si tratta comunque di una partita campale e i giocatori faranno di tutto per regalare la vittoria ai tifosi.

Sarri si affiderà a Milinkovic che – come ricorda il Corriere dello Sport – quando vede nerazzurro si esalta: il serbo ha sempre dato prova di se stesso con vero calcio spettacolo, facendo dell’Inter la sua vittima preferita. Sono 4 le reti siglate contro la squadra di Milano e tre le sfide consecutive in cui è andato in gol. Numeri che Inzaghi conosce bene….