Lazio Inter, Ruben Sosa: «Ho il cuore diviso a metà»

Ruben Sosa si è espresso sul big match di alta classifica tra Lazio ed Inter avendo vestito entrambe le maglie

La carriera di Ruben Sosa è stata più a tinte biancocelesti che nerazzurre, avendo passato 5 anni a Roma rispetto alle tre stagioni milanesi. L’uruguaiano è rimasto legato alla tifoseria romana che lo ha amato visceralmente dedicandogli anche un coro, anche se il suo cuore è più vicino al Biscione.

Questa sera Lazio ed Inter si affronteranno per contendersi lo Scudetto e l’ex calciatore si è espresso a riguardo ai microfoni di TuttomercatoWeb.com: «Che gran partita. Questa è la prima finale per le due formazioni, ci si gioca tanto. I nerazzurri sono favoriti, ma la prima squadra della Capitale sta facendo grandi cose e segna tantissimo. Ho il cuore diviso a metà, anche se forse un po’ più dalla parte dell’Inter. A Milano ho conosciuto uno stadio fantastico, una grande squadra. Ma alla Lazio ho vissuto la mia prima esperienza italiana. Scudetto biancoceleste? Sì può e bisogna crederci. Una grande squadra e un grande allenatore. Non è più una sorpresa. Immobile? Un grandissimo goleador. Leader, trascinatore. Un fenomeno. È nel suo miglior momento. E migliorerà ancora. Ha grande personalità».