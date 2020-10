Lazio Inter, rossi di rabbia: Guida espelle Immobile, poi compensa con Sensi

Il direttore di gara di Lazio Inter, Guida, espelle prima Immobile, poi “rimedia” buttando fuori Sensi.

Rosso ad Immobile per un fallo di reazione provocato (e decisamente cercato) da Vidal. Inzaghi resta in 10 e Conte manda tutti avanti a cercare la vittoria. In palo lo ferma prima della compensazione di Guida che butta fuori sensi per una reazione su Patric. Due errori non fanno una cosa giusta. Ma anche va anche detto che non è stato affatto aiutato dal Var. Il finale è tutto nerazzurro con i biancocelesti chiamati solo a resiste (che bravo Akpa Akpro!). Lo fanno benissimo e si prendono un punto che da tanto morale. Ora la sosta e finalmente forze fresche. Ma soprattutto un calendario più amico.

Cosi si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero