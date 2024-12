Lazio Inter 0-1, il Var assegna un rigore per i nerazzurri e Calhanoglu non sbaglia: polemiche biancocelesti

Lazio Inter 0-1, Calhanoglu si è presentato dal dischetto e non ha battuto Provedel. Baroni arrabbiatissimo per la decisione

Si sblocca il match dell’Olimpico con l’Inter che passa in vantaggio grazie alla rete di Calhanoglu su calcio di rigore. Tiro dagli undici metri che è stato assegnato dal Var per un tocco di mano di Samuel Gigot. Baroni e tutta la Lazio arrabbiatissimi per la decisione.