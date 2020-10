Lazio Inter, probabili formazioni: emergenza in difesa, Caicedo accanto ad Immobile

Lazio-Inter, le probabili formazioni in vista della gara di domani dell’Olimpico. Inzaghi deve gestire le numerose assenze

Un altro big match per la Lazio. Domani, all’Olimpico, la squadra di Inzaghi incontrerà l’Inter di Conte. Il tecnico dei biancocelesti dovrà gestire l’emergenza in difesa: in attesa di conoscere le condizioni di Radu, potrebbe essere Bastos il candidato a ricoprire il ruolo sul centro-sinistra. Nella rifinitura di oggi, sarà valutato anche Correa, per questo è ipotizzabile rivedere Caicedo al fianco di Immobile. A centrocampo il solito trittico formato da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto con Marusic e Lazzari sulle corsie esterne.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Leiva, Marusic; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi.

A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, Fares, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Escalante, Caicedo, Adekanye.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

A disp.: Radu, Padelli, Ranocchia, Skriniar, Pirola, Kolarov, Perisic, Brozovic, Vidal, Eriksen, Sanchez, Pinamonti.