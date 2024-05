Lazio, Oddi: «Contro l’Inter una buona partita, mi è piaciuto…» Le parole dell’ex giocatore sulla gara

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi, è tornato a parlare del pareggio tra Inter e Lazio:

«La Lazio ha fatto una bella partita. Mi è piaciuta per applicazione, ha giocato come vuole Tudor. Ci sono stati errori individuali che in una squadra ci possono essere, bisogna guardare la partita nel suo complesso e successivamente analizzare i singoli. Finché c’era Sarri, che marcava a zona, la Lazio era terza per gol presi da calcio piazzato, evidentemente dipende dalla qualità dei singoli giocatori più che dal modo di difendere. Dentro all’area di rigore si deve marcare a uomo, cosi si può valutare la qualità di un difensore. L’allenatore in questo senso comunque può avere un ruolo, può migliorare i giocatori»