Lazio Inter, Pancaro: «Biancocelesti senza limiti, se vince...»

Lazio Inter, le parole dell’ex difensore della Lazio e compagno di squadra di Simone Inzaghi, sullo scontro diretto di domani sera

Giuseppe Pancaro, ex compagno di squadra di Simone Inzaghi in biancoceleste, ha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista di Lazio Inter. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio mi ha fatto un’ottima impressione, vince e diverte. Tutti sono coinvolti, si vede la mano di Baroni nell’entusiasmo della squadra. Chiunque dà contributo, l’alchimia è perfetta, ma è stata creata bene. Ha fatto emergere le qualità dei singoli, facendole convergere nel gruppo. Inoltre la condizione atletica è invidiabile. Lazio-Inter è una partita più importante di quanto possa sembrare. In questo campionato la Lazio non ha limiti. Se vince si candida alla lotta scudetto. Non ha bisogno di competere a questi livelli, non era costruita per questo, ma se vince anche questo scontro diretti poi diventa difficile nascondersi… Inzaghi è cresciuto molto nel suo percorso di tecnico. Simone è davvero un maestro della gestione del gruppo. È sempre stato molto intelligente, anche quando era giocatore lo ricordo perfettamente preparato dentro lo spogliatoio. Sa capire le persone, i momenti: è la sua grande qualità e lo fa vedere. E da allenatore antepone il gruppo a tutto e a tutti. Con Juventus e Milan così in difficoltà la sua Inter è in assoluto la favorita per il titolo».