Lazio Inter, Olimpico delle grandi occasioni: il numero di biglietti venduti

Lazio Inter, venduti oltre 30.000 biglietti. Il dato totale degli spettatori presenti considerando anche gli abbonamenti

Lo Stadio Olimpico si veste con l’ambito delle grandi occasioni per Lazio–Inter. Per il match in programma questa sera sono stati venduti oltre 30.000 biglietti che sommati agli abbonamenti (Aquilotto esclusi) danno un totale di circa 57.000 spettatori.

Complice anche il gemellaggio tra le due Curve, ci sarà anche una massiccia presenza di tifosi nerazzurri.