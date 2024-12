Lazio Inter, Inzaghi torna all’Olimpico per la quarta volta: i precedenti

Lazio Inter per la quarta volta Inzaghi ha avversario allo Stadio Olimpico. Le ultime tre sfide come sono andate?

Inzaghi torna allo Stadio Olimpico per la quarta volta in campionato dal suo addio alla Lazio avvenuto nel maggio 2021. Nei tre precedenti sono in vantaggio i biancocelesti con 2 vittorie entrambe arrivate per 3-1 (stagione 21/22 e 22/23), mentre lo scorso anno è stata l’Inter ad avere la meglio grazie alle reti di Lautaro Martinez e Thuram nella gara giocata qualche giorno prima di Natale.