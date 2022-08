Lazio, ragnatela di passaggi per il gol di Luis Alberto – FOTO

Anche la Serie A, attraverso i social, ha elogiato il gol di Luis Alberto contro l’Inter, soprattutto per la ragnatela di passaggi

Un’azione che ha preso il via da Provedel, per arrivare a Milinkovic, Pedro e appunto allo spagnolo. Una perfetta opera made in Sarrismo, come spiegato dalla pagina ufficiale del campionato.