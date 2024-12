Lazio Inter, Inzaghi lancia Dumfries: ecco quale sarà il suo compito

Lazio Inter, Dumfries protagonista della sfida: ecco cosa gli ha chiesto Simone Inzaghi in vista della sfida contro i biancocelesti

Lazio Inter è in programma lunedì 16 dicembre alle 20.45 e le due squadre stanno preparando una sfida che dirà molto sulla lotta Scudetto. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha mostrato ai calciatori molti video dei biancocelesti mostrando punti deboli e di forza della squadra di Baroni.

In particolare un ruolo fondamentale lo giocherà Denzel Dumfries: l’esterno olandese sarà sulla corsia di destra per controllare Nuno Tavares. Uno scontro ad alta velocità, con il tecnico nerazzurro che ha chiesto al suo calciatore di andare a prenderlo alto con il pressing, giocargli alle spalle per togliergli dei metri. Giocate ad alta velocità e in profondità per contenere il portoghese: quale sarà la contromossa di Baroni?