Lazio Inter, il doppio ex Crespo: «Biancocelesti coraggiosi e corali, nerazzurri solidi e completi»

Le parole di Hernan Crespo, doppio ex della sfida Lazio Inter, su che partita si aspetta dalle due squadre domani sera

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, il doppio ex Hernan Crespo ha parlato cosi della sfida tra Lazio ed Inter, ecco come vede la partita l’ex attaccante argentino.

PAROLE – «Sarà una partita interessantissima. La Lazio è in un momento magico, gioca molto bene, anche se non ci sono fuoriclasse nella squadra di Baroni. Mi piace molto il modo in cui si muovono e in cui attaccano: la manovra è corale. Si vede che hanno coraggio, che non si accontentano mai. L’Inter è solida, molto solida. Ha una difesa esperta e difficilmente superabile. Il centrocampo è completo. E in attacco, secondo me, la coppia Thuram-Lautaro è la migliore della Serie A. Sarà una sfida aperta all’Olimpico e probabilmente l’Inter è favorita. Inzaghi è un ragazzo molto intelligente e, come tutti i ragazzi intelligenti, è disponibile ad ascoltare e a imparare. Ha fatto tesoro di alcuni errori, ha migliorato il suo rapporto con i giocatori, si è evoluto tantissimo sul piano tattico e, così facendo, ha trasmesso coraggio a tutta la squadra. Se oggi l’Inter è una delle principali squadre europee, oltre che alla bravura dei suoi giocatori, lo deve al suo allenatore. Simone ha dato ai nerazzurri un’identità chiara, non la modifica mai e per questo i suoi ragazzi hanno quelle certezze che permettono loro di rendere al meglio. Inoltre è bravissimo nella gestione del gruppo».