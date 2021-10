Infortunio Correa, allarme rientrato: il messaggio social dell’argentino

Joaquin Correa ha recuperato dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi: l’attaccante si è allenato con l’Argentina

Joaquin Correa rassicura i tifosi dell’Inter e Simone Inzaghi sulle sue condizioni dal ritiro dell’Argentina in vista del match di campionato con la Lazio.

L’attaccante argentino si è allenato regolarmente alla vigilia del match delle Qualificazioni al prossimo Mondiale contro il Perù, lanciando un messaggio su Instagram: «Pronto per domani», il tutto corredato da una foto in allenamento. Allarme rientrato quindi dopo il fastidio muscolare accusato nei giorni scorsi e che gli aveva impedito di scendere in campo contro l’Uruguay.