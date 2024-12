Lazio Inter, vigilia tesa per i due club: Lotito contro Marotta, ecco il motivo

Lazio Inter, rapporti tesi tra i due presidenti Lotito e Marotta in vista della sfida di domani sera: tanti gli scontri tra i due negli anni

A un giorno di distanza da Lazio Inter, il clima si fa già incandescente tra i due club. Era normale che gli animi si accendessero in vista di una partita molto importante per entrambe le squadre in ottica campionato, entrambi i club infatti si trovano ai piani alti della classifica di Serie A e non vogliono concedere nulla alla rispettiva avversaria.

Tuttavia il rapporto non è idilliaco nemmeno tra i presidenti di Inter e Lazio; come riporta Tuttosport gli alterchi iniziano nel 2014, per poi proseguire nel 2018 a causa di controversie legate ai diritti tv. Prosegue nel 2020, in periodo di pieno covid quando Lotito, rivolgendosi a Marotta che aveva rischiato la vita causa contagio da Covid, disse ‘Ora sei anche virologo’. Arriviamo nel 2024 è la situazione non sembra minimamente essere cambiata, Lotito non fa parte del fronte che spinge Ezio Simonelli verso la presidenza della Lega Serie A e, soprattutto, non vorrebbe il Gravina-ter alla guida della FIGC. Fronte opposto per Marotta e l’Inter.