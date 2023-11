Insigne a Sarri: «Se vuoi vengo alla Lazio.» Lotito pronto a prenderlo se…

Insigne a Sarri: «Se vuoi vengo alla Lazio.» Lotito pronto a a regalare il giocatore al tecnico in caso di qualificazione agli ottavi di Champions

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero arrivati dei segnali da parte di Lorenzo Insigne, ex giocatore del Napoli, indirizzati verso la Lazio e Maurizio Sarri.

All’esterno piacerebbe tornare in Italia ed il messaggio mandato al tecnico è stato chiaro: «Mister, se vuoi ci sono» . Mau lo sa, e Lotito potrebbe farci un pensierino. In caso di qualificazione agli ottavi di Champions League potrebbe arrivare un pass da quasi 10 milioni di euro, utilizzabile per rinforzare la squadra e per i rinnovi.