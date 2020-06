Lazio, le iniziative «Canta l’Inno» e «Annuncia la Formazione con noi!»

La Lazio promuove altre due campagne: «Canta l’Inno» e «Annuncia la Formazione». Ecco l’annuncio sul sito ufficiale

Non solo la campagna «Tu non sarai mai sola», la Lazio promuove altre due iniziative per avvicinare i tifosi allo stadio durante queste gare a porte chiuse. Ecco spiegate le due campagne sul sito ufficiale:

«La S.S. Lazio, nell’ambito del progetto “Tu non sarai mai sola”, lancia ulteriori due nuove iniziative: “Canta l’Inno” e “Annuncia la Formazione”. Vai sul sito (clicca QUI), segui le procedure di iscrizione e inviaci due video selfie in cui canti gli inni della Lazio (So’ già due ore e Vola Lazio Vola) e un altro in cui rispondi al lancio dello speaker nella lettura della formazione, come di solito fai allo stadio. Insieme costruiremo grandi video che saranno mandati in onda sui maxi schermi dello Stadio Olimpico in occasione delle gare casalinghe e accompagneranno l’ingresso in campo dei calciatori e seguiranno il fischio finale.

Le regole da seguire sono poche: niente pubblicità, niente immagini non consone, consigliato utilizzo di cuffie o auricolari (clicca QUI per il regolamento completo di “Canta l’Inno” e QUI per “Annuncia la Formazione”). Segui attentamente le indicazioni: i video si potranno inviare direttamente su WhatsApp al numero dedicato +39 339 787 0838

Un modo per sentirci tutti più vicini e uniti nei colori che amiamo. Un modo per essere presente allo stadio con un pensiero e con la voce».