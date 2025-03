Lazio, infortunio Marusic: le condizioni del giocatore

Vediamo nel dettaglio quelle che sono le condizioni di Marusic in vista della prossima sfida di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte alla gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedi in terra ceca. Bisogna capire con quali uomini si presenterà Baroni, dato che ci sono alcune situazioni legate agli infortunati da monitorare.

Una su tutti è la condizione fisica di Marusic, che ha abbandonato il campo contro il Milan dopo un contrasto di gioco con Theo Hernandez. Stando a come riportato nella versione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore ne avrà per almeno 4-5 giorni e di conseguenza non sarà nella lista dei convocati per la trasferta contro il Viktoria.