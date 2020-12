Lazio, l’infortunio di Correa può trattenere Caicedo

La Lazio inizierà il 2021 senza Correa. L’argentino salterà le prime tre gare e il derby è a rischio per infortunio, la sua assenza però può trattenere Caicedo

Lazio di nuovo in emergenza. Non è bastata la sosta per far recuperare qualche uomo a mister Inzaghi che, anzi, dovrà rinunciare anche a Correa per qualche settimana. L’argentino è alle prese con un’elongazione al sole, ciò implica che salterà almeno i prossimi tre appuntamenti contro Genoa, Fiorentina e Parma, a rischio anche il derby.

Come ricorda il Corriere dello Sport, ai biancocelesti toccherà un altro tour de force a gennaio e l’assenza del Tucu servirà per rilanciare Caicedo, al centro di insistenti voci di mercato. Senza Correa, Inzaghi non potrà affidarsi a Muriqi – ancora inconsistente – per affiancare Immobile: trattenere Felipe è quanto mai necessario.