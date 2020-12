Lazio, Muriqi ancora senza gol: stesso ‘digiuno’ di Vignaroli

Muriqi ancora a secco di gol, dopo 10 gare. L’attaccante ha eguagliato il ‘digiuno’ di Vignaroli, di 13 anni fa

Zero gol in 10 partite giocate. Anzi, in 374 minuti. Muriqi non ha ancora esultato con la maglia della Lazio, una triste statistica che riporta alla memoria un vecchio giocatore: Vignaroli.

L’allora 31enne arrivò dopo la qualificazione alla fase a gironi della Champions League, un acquisto che sollevò la contestazione dei tifosi: dopo 10 gare, infatti, ancora non era andato a segno. La differenza con l’ex giocatore però – come ricorda il Corriere della Sera -, è che alla società non costò nulla perchè svincolato dal Bari.